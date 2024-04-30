Посол Дании: Украина получит истребители F-16 летом

Дания предоставит Украине истребители F-16 летом текущего года.

Дания предоставит Украине истребители F-16 летом текущего года.

Как передает Report, об этом посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра, которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала, - сообщил посол.

По его словам, пилоты и наземные команды готовятся к использованию F-16 в Украине.

"Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", - сказал Миккельсен.