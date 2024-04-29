В Кыргызстане намерены построить крупнейший горнолыжный курорт региона

Французская компания Soci t des Trois Vall es (S3V) намерена построить в Кыргызстане крупнейший в Центральной Азии горнолыжный кластер.

Французская компания Soci t des Trois Vall es (S3V) намерена построить в Кыргызстане крупнейший в Центральной Азии горнолыжный кластер.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова по итогам его встречи в Бишкеке с гендиректором S3V Паскалем де Тьерсаном.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел рабочую встречу, посвященную презентации плана развития кластера "Три вершины". Генеральный директор французской компании S3V Паскаль де Тьерсан сообщил, что кластер "Три вершины" может стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии", - сообщила пресс-служба С. Жапарова.

Проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью порядка 200 км. Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тыс. рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит €146 млн.

Как планируется, эти горнолыжные комплексы будут функционировать 10 месяцев в году, а их пропускная способность составит до 850 тыс. туристов.