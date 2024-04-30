О нас

Генсек Совета Европы поприветствовала договоренность между Баку и Ереваном по делимитации границы

Генсек Совета Европы поприветствовала договоренность между Баку и Ереваном по делимитации границы Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приветствовало начало процесса между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ.
В регионе
30 апреля 2024 г. 12:43
Генсек Совета Европы поприветствовала договоренность между Баку и Ереваном по делимитации границы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поприветствовала начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Генсек СЕ написала на своей странице в социальной сети "X".

"Приветствую недавние договоренности между Арменией и Азербайджаном о процессе делимитации границ, основанные на Алма-Атинской декларации 1991 года",- говорится в публикации.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CoE Sec.-Gen. welcomes agreement on delimitation process between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya ilə bağlı razılaşmanı alqışlayıb

Самое читаемое

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
ВидеоПровокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
23 апреля 2024 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi