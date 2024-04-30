Генсек Совета Европы поприветствовала договоренность между Баку и Ереваном по делимитации границы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приветствовало начало процесса между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поприветствовала начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Генсек СЕ написала на своей странице в социальной сети "X".

"Приветствую недавние договоренности между Арменией и Азербайджаном о процессе делимитации границ, основанные на Алма-Атинской декларации 1991 года",- говорится в публикации.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.