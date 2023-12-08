Генсек Совета Европы: Диалог является ключом к прочному миру в регионе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в рамках визита в Азербайджан встретилась с сотрудниками офиса СЕ в Баку и поблагодарила их за работу.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в рамках визита в Азербайджан встретилась с сотрудниками офиса СЕ в Баку и поблагодарила их за работу.

Как сообщает Report, об этом Мария Пейчинович-Бурич написала в соцсети "X".

"Всегда приятно встретиться с сотрудниками офиса СЕ в Баку. Спасибо за вашу отличную работу!", - говорится в публикации.

Генсек Совета Европы также отметила, что провела плодотворные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Диалог является ключом к прочному миру в регионе", - отметила Пейчинович-Бурич.