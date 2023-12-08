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Генсек Совета Европы: Диалог является ключом к прочному миру в регионе

Генсек Совета Европы: Диалог является ключом к прочному миру в регионе Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в рамках визита в Азербайджан встретилась с сотрудниками офиса СЕ в Баку и поблагодарила их за работу.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 19:28
Генсек Совета Европы: Диалог является ключом к прочному миру в регионе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в рамках визита в Азербайджан встретилась с сотрудниками офиса СЕ в Баку и поблагодарила их за работу.

Как сообщает Report, об этом Мария Пейчинович-Бурич написала в соцсети "X".

"Всегда приятно встретиться с сотрудниками офиса СЕ в Баку. Спасибо за вашу отличную работу!", - говорится в публикации.

Генсек Совета Европы также отметила, что провела плодотворные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Диалог является ключом к прочному миру в регионе", - отметила Пейчинович-Бурич.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi: “Dialoq regionda davamlı sülhün açarıdır”
Версия на английском языке CoE chief: Dialogue is key for lasting peace in region

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