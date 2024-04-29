В МИД Турции резко раскритиковали решение Национальной ассамблеи Франции

В своем решении по ассирийцам и халдеям от 29 апреля 2024 года Национальная ассамблея Франции выдвинула не имеющие юридических и исторических оснований обвинения касательно Османского периода.

В своем решении по ассирийцам и халдеям от 29 апреля 2024 года Национальная ассамблея Франции выдвинула не имеющие юридических и исторических оснований обвинения касательно Османского периода.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Подчеркивается, что в прошлом году французское правительство не поддержало аналогичное решение, принятое Сенатом.

"Вынесение на обсуждение Ассамблеи, на этот раз депутатами от правящей партии, тех же необоснованных обвинений является примером попытки исказить историю в политических интересах. Парламенты не имеют полномочий интерпретировать и судить историю.

Это решение также противоречит Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", в которой говорится, что преступление геноцида может преследоваться только компетентным судом", - подчеркивается в заявлении.