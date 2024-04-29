О нас

В МИД Турции резко раскритиковали решение Национальной ассамблеи Франции

В МИД Турции резко раскритиковали решение Национальной ассамблеи Франции В своем решении по ассирийцам и халдеям от 29 апреля 2024 года Национальная ассамблея Франции выдвинула не имеющие юридических и исторических оснований обвинения касательно Османского периода.
В регионе
29 апреля 2024 г. 23:13
В МИД Турции резко раскритиковали решение Национальной ассамблеи Франции

В своем решении по ассирийцам и халдеям от 29 апреля 2024 года Национальная ассамблея Франции выдвинула не имеющие юридических и исторических оснований обвинения касательно Османского периода.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Подчеркивается, что в прошлом году французское правительство не поддержало аналогичное решение, принятое Сенатом.

"Вынесение на обсуждение Ассамблеи, на этот раз депутатами от правящей партии, тех же необоснованных обвинений является примером попытки исказить историю в политических интересах. Парламенты не имеют полномочий интерпретировать и судить историю.

Это решение также противоречит Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", в которой говорится, что преступление геноцида может преследоваться только компетентным судом", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Fransa Milli Assambleyasının qərarını pisləyib

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi