В правящей партии Грузии назвали сроки вступления страны в ЕС

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу.

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу.

Как сообщает местное бюро Report , по словам Иванишвили, выступившего в Тбилиси на митинге перед зданием парламента, свободная, независимая, суверенная, единая и интегрированная в Евросоюз Грузия является "грузинской мечтой, которая обязательно осуществится".

Политик дал обещание, что страна преодолеет все препятствия, укрепит суверенитет, сохранит мир, разовьет экономику и в 2030 году станет членом ЕС.

Иванишвили особо отметил уникальность истории и традиций грузинской нации и подчеркнул, что только с этими уникальными национальными традициями Грузии имеет смысл войти в состав Европейского союза.