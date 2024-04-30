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В правящей партии Грузии назвали сроки вступления страны в ЕС

В правящей партии Грузии назвали сроки вступления страны в ЕС Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу.
В регионе
30 апреля 2024 г. 04:27
В правящей партии Грузии назвали сроки вступления страны в ЕС

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия в 2030 году присоединится к Европейскому союзу.

Как сообщает местное бюро Report, по словам Иванишвили, выступившего в Тбилиси на митинге перед зданием парламента, свободная, независимая, суверенная, единая и интегрированная в Евросоюз Грузия является "грузинской мечтой, которая обязательно осуществится".

Политик дал обещание, что страна преодолеет все препятствия, укрепит суверенитет, сохранит мир, разовьет экономику и в 2030 году станет членом ЕС.

Иванишвили особо отметил уникальность истории и традиций грузинской нации и подчеркнул, что только с этими уникальными национальными традициями Грузии имеет смысл войти в состав Европейского союза.

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Версия на азербайджанском языке İvanişvili: Gürcüstan 2030-cu ildə Avropa İttifaqına daxil olacaq

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