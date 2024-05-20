Эксперт: Шансов на спасение пассажиров разбившегося в Иране вертолета практически не было

Разбившийся в Иране вертолет полностью выгорел, поэтому шансов на спасение людей практически не было.

Разбившийся в Иране вертолет полностью выгорел, поэтому шансов на спасение людей практически не было.

Как сообщает Report, об этом в статье NEWS.ru заявил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Что касается аварийного маячка, то он, скорее всего, отключился от жесткой нагрузки и также сгорел, поэтому поиски заняли так много времени, уверен эксперт.

"Причиной крушения могла быть ошибка техники пилотирования: машина не успела набрать безопасную высоту и зацепилась за склон", — предполагает Липовой.

Эксперт также не исключает, что Bell-212 был перегружен. "Этот вертолет — не крупнотоннажный. Восемь человек на борту для такой модели — много. Кроме того, возможно, что работала противообледенительная система, а она „отбирает“ мощность у машины. Из-за этого тяга, подъемная сила ослабела. Возможно, именно этот фактор не позволил вертолету своевременно занять безопасную высоту над горами", — предположил эксперт.

Военный эксперт, авиационный инженер Алексей Леонков также не исключает, что к катастрофе могли привести и ошибка пилотов, и техническая неисправность вертолета.

"Нужно проводить техническую экспертизу того, что осталось от вертолета. Необходимо поднять все технические паспорта. Выяснить, как он проходил обслуживание, эксплуатацию, были ли заменены агрегаты, узлы вертолета, была ли обледка этого вертолета, что показал черный ящик и так далее. Это же касается и летчиков: как их готовили, был ли готов борт к полету, все ли на нем было исправно. Насколько пилоты были квалифицированы? Ведь они пилотировали в горах и в сложных метеоусловиях", — заметил он.

Одним из основных факторов, которые повлияли на безопасность полета, называют сложные метеоусловия.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в зоне крушения наблюдались сложные погодные условия, горные вершины были закрыты облаками.

"Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная - определялась термической депрессией. Наблюдалось 7–10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300–600 метров. Верхняя граница 9–10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра — обледенение", — рассказал синоптик.

Эту версию не исключает и заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, контроль использования воздушного пространства и метеорологическое обеспечение, особенно в горной местности, затруднены в любых условиях дня и ночи.

19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жесткую посадку недалеко от города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. В аварии погибли все пассажиры и члены экипажа. В Иране объявлен пятидневный траур.