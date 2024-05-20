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В Турции привели некоторые детали крушения вертолета президента Ирана

В Турции привели некоторые детали крушения вертолета президента Ирана Турция не зафиксировала сигналов с упавшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками.
В регионе
20 мая 2024 г. 21:26
В Турции привели некоторые детали крушения вертолета президента Ирана

Турция не зафиксировала сигналов с упавшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IHA, об этом заявил глава турецкого Минтранса Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, сразу после получения первых сообщений о случившемся в Турции стали следить за ситуацией, поскольку "речь шла о соседней стране, и речь шла о президенте страны".

"Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции. В связи с этим они отслеживают все сигналы в воздухе и в море. На первом этапе мы отслеживали, подает ли вертолет сигнал, мы установили контакт с иранской стороной. Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться", — сказал Уралоглу.

Министр подчеркнул, что именно турецкий беспилотник Akıncı нашел обломки вертолета, и отметил, что инцидент доказывает важность навигации. По мнению Уралоглу, говорить о возможном криминальном подтексте в крушении вертолета преждевременно — сейчас речь идет о катастрофе в условиях густого тумана.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.

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