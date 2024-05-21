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Эрдоган резко раскритиковал песенный конкурс "Евровидение"

Эрдоган резко раскритиковал песенный конкурс "Евровидение" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал песенный конкурс "Евровидение", прошедший в 2024 году в Мальмё.
В регионе
21 мая 2024 г. 00:55
Эрдоган резко раскритиковал песенный конкурс Евровидение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал песенный конкурс "Евровидение", прошедший в 2024 году в Мальмё.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице турецкого лидера в соцсети Х.

"Одной из сфер, где глобальное навязывание наиболее очевидно, является политика дегендеризации. На конкурсе "Евровидение" мы вновь стали свидетелями того, насколько ужасной стала ситуация в этой области в мире.

Очевидно, что странные типы, которых навязывают молодежи, являются троянским конем социальной деградации. На таких международных мероприятиях встретить нормального человека по одежде, поведению и словам стало практически невозможно. Все признают, что это сознательная политика.

Оградив Турцию от этого позора на протяжении последних 10-12 лет, мы воочию видим, насколько правильное решение было принято", - говорится в публикации.

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