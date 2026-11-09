Президент COP31: Мир достиг критического рубежа

Мир достиг критического рубежа, когда промедление в решении климатических проблем грозит необратимыми последствиями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум на церемонии открытия мероприятия.

По его словам, климатическая политика одновременно затрагивает сферу развития, энергетики, продовольствия и градостроительства.

"Сегодня разные регионы мира оказались частью единого климатического процесса. Засуха, начавшаяся в одном регионе, отражается на продовольственных рынках в других частях планеты. Разлив реки в одной местности может изменить производственные графики предприятий за тысячи километров от нее. Сокращение водных ресурсов в одной стране сказывается на экономике других стран, миграционных процессах и безопасности. Экстремальная жара одновременно создает серьезные проблемы для городов, сельского хозяйства и здоровья людей. Мир посылает нам четкий сигнал: мы достигли критического рубежа", - написал он.

Курум подчеркнул, что одних заявлений уже недостаточно и необходимо переходить к конкретным действиям. Он также отметил, что климатическая политика должна быть направлена прежде всего на защиту будущего человечества.