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    Азербайджан планирует инвестировать порядка $100 млн в Эсватини

    Финансы
    • 09 ноября, 2026
    • 13:57
    Азербайджан планирует инвестировать порядка $100 млн в Эсватини

    Основатель и владелец проекта Sea Breeze, глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов выразил готовность вложить 99 млн долларов в экономику Эсватини.

    Как передаtт Report, ссылаясь на африканские СМИ, об этом сообщил монарх Мсвати III.

    Согласно его заявлению, Э. Агаларов взял на себя обязательство инвестировать в королевство 1,65 млрд лиландень. Уточняется, что данное заявление было сделано Э.Агаларовым в Эзулвини - живописной туристической долине, расположенной между городами Мбабане и Манзини.

    "Данное обязательство стало очередным важным шагом в усилиях небольшого южноафриканского королевства по привлечению зарубежного капитала посредством инвестиционных конференций и международных государственных визитов монарха", - отмечается в публикации.

    Подчеркивается, что этому обещанию предшествовал визит Мсвати в Азербайджан, состоявшийся в мае. В ходе той поездки Э.Агаларов лично организовал экскурсию для короля и сопровождавшей его делегации, в состав которой входили члены кабинета министров, по территории комплекса Sea Breeze. После возвращения на родину Мсвати сообщил журналистам в королевской резиденции Лудзидзини, что Азербайджан выразил заинтересованность в оказании экономической поддержки Эсватини, а азербайджанские компании намерены провести технико-экономические обоснования в ряде отраслей, включая энергетический и нефтяной секторы. Помимо этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по разработке и добыче полезных ископаемых.

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    Azərbaycan Esvatiniyə təxminən 100 milyon dollar investisiya yatırmağı planlaşdırır
    Azerbaijan plans to invest around $100 million in Eswatini
    44 filmi
    44 filmi

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