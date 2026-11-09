Азербайджан планирует инвестировать порядка $100 млн в Эсватини

Основатель и владелец проекта Sea Breeze, глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов выразил готовность вложить 99 млн долларов в экономику Эсватини.

Как передаtт Report, ссылаясь на африканские СМИ, об этом сообщил монарх Мсвати III.

Согласно его заявлению, Э. Агаларов взял на себя обязательство инвестировать в королевство 1,65 млрд лиландень. Уточняется, что данное заявление было сделано Э.Агаларовым в Эзулвини - живописной туристической долине, расположенной между городами Мбабане и Манзини.

"Данное обязательство стало очередным важным шагом в усилиях небольшого южноафриканского королевства по привлечению зарубежного капитала посредством инвестиционных конференций и международных государственных визитов монарха", - отмечается в публикации.

Подчеркивается, что этому обещанию предшествовал визит Мсвати в Азербайджан, состоявшийся в мае. В ходе той поездки Э.Агаларов лично организовал экскурсию для короля и сопровождавшей его делегации, в состав которой входили члены кабинета министров, по территории комплекса Sea Breeze. После возвращения на родину Мсвати сообщил журналистам в королевской резиденции Лудзидзини, что Азербайджан выразил заинтересованность в оказании экономической поддержки Эсватини, а азербайджанские компании намерены провести технико-экономические обоснования в ряде отраслей, включая энергетический и нефтяной секторы. Помимо этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по разработке и добыче полезных ископаемых.