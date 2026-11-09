Azərbaycan Esvatiniyə təxminən 100 milyon dollar investisiya yatırmağı planlaşdırır
- 09 noyabr, 2026
- 15:52
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"Sea Breeze" layihəsinin təsisçisi və sahibi, "Agalarov Development" şirkətinin rəhbəri Emin Ağalarov Esvatini iqtisadiyyatına 99 milyon ABŞ dolları investisiya yatırmağa hazır olduğunu bildirib.
"Report" Afrika mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə monarx III Msvati məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, E.Ağalarov krallığa 1,65 milyard lilangeni investisiya yatırmaq öhdəliyi götürüb. E.Ağalarovun bu açıqlamanı Mbabane və Manzini şəhərləri arasında yerləşən mənzərəli turizm vadisi olan Ezulvinidə verdiyi bildirilir.
"Bu öhdəlik kiçik Cənubi Afrika krallığının investisiya konfransları və monarxın beynəlxalq dövlət səfərləri vasitəsilə xarici kapitalın cəlb edilməsi istiqamətində göstərdiyi səylərdə növbəti mühüm addım oldu", - nəşrdə qeyd olunur.
Bu vədin Msvatinin may ayında Azərbaycana səfərindən sonra verildiyi vurğulanır. Həmin səfər zamanı E.Ağalarov kral və onu müşayiət edən Nazirlər Kabineti üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti üçün "Sea Breeze" kompleksinin ərazisində ekskursiya təşkil edib. Vətənə qayıtdıqdan sonra Msvati Ludzidzini kral iqamətgahında jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan Esvatiniyə iqtisadi dəstək göstərməkdə maraqlı olduğunu ifadə edib, ölkə şirkətləri isə energetika və neft sektorları daxil olmaqla, bir sıra sahələrdə texniki-iqtisadi əsaslandırmalar aparmaq niyyətindədir. Bundan başqa, tərəflər faydalı qazıntıların işlənməsi və hasilatı üzrə əməkdaşlıq sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.