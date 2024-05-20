Haber Global: Расположение обломков вертолета свидетельствует о его крушении

Телеканал Haber Global подготовил передачу, посвященную расследованию причин крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси и сопровождавшие его лица.

Телеканал Haber Global подготовил передачу, посвященную расследованию причин крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси и сопровождавшие его лица.

Как сообщает Report, гостями программы стали инженер-пилот Ахмет Изги, докторант Стамбульского университета Гелисим Али Семин и преподаватель Университета Чаг, профессор Мурат Коч.

По словам инженера-пилота Ахмета Изги, срок эксплуатации вертолетов не столь значим, если вовремя осуществлять их профилактическое обслуживание.

"Если авиационную технику вовремя ремонтировать, то она может использоваться долгое время. Ее возраст не имеет значения, особенно если двигатели были заменены. Поэтому я считаю, что основная причина аварии - неблагоприятные погодные условия. Ситуацию сильно осложнило то, что вертолет попал в туман. Представьте, что окна автомобиля, несущегося со скоростью 150 километров, внезапно окружает белый туман. Поэтому понятно, что при этом чувствовал пилот. Он не знал, где находится и как справиться с этим волнением", - сказал Изги.

Если бы вертолет сбили в воздухе или произошел его взрыв, обломки вертолета разбросало бы на несколько сотен метров, а то и километры, считает специалист.

"Но по кадрам с места аварии видно, что тела погибших и обломки вертолета расположены на расстоянии нескольких метров друг от друга. Это дает основание утверждать, что вертолет разбился о землю. Вместе с тем в случае если взрыв произошел бы в воздухе, тела погибших были бы разбросаны на сотни метров от места происшествия", - заявил пилот.