Мэр Тбилиси: Более 90% иностранных денег для НПО тратятся на агентурные сети

Более 90% иностранного финансирования, выделенного для неправительственных организаций (НПО), на самом деле тратится на развитие агентурных сетей в стране.

Более 90% иностранного финансирования, выделенного для неправительственных организаций (НПО), на самом деле тратится на развитие агентурных сетей в стране.

Как передает корреспондент грузинского бюро Report , об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Прошедшие несколько недель еще раз подтвердили, что более 90% денег, выделенных для НПО, служат укреплению агентуры в Грузии. Выяснилось, что большая часть тех денег, которые якобы должны были быть потрачены на сельское хозяйство, заботу о лицах с ограниченными возможностями, не были потрачены зря. Все НПО сразу же, когда им понадобилось, вывели на митинги и противопоставили национальным интересам", - сказал Каладзе на митинге в поддержку инициатив правящей партии, в том числе принятия закона об иноагентах.

Отметим, что в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели правящая партия проводит митинг в поддержку своих инициатив.

Десятки тысяч людей заполонили проспект. К митингующим уже обратились премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава партии, экс-премьер Ираклий Гарибашвили, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, а также спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.