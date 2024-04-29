О нас

Мэр Тбилиси: Более 90% иностранных денег для НПО тратятся на агентурные сети

Мэр Тбилиси: Более 90% иностранных денег для НПО тратятся на агентурные сети Более 90% иностранного финансирования, выделенного для неправительственных организаций (НПО), на самом деле тратится на развитие агентурных сетей в стране.
В регионе
29 апреля 2024 г. 22:53
Мэр Тбилиси: Более 90% иностранных денег для НПО тратятся на агентурные сети

Более 90% иностранного финансирования, выделенного для неправительственных организаций (НПО), на самом деле тратится на развитие агентурных сетей в стране.

Как передает корреспондент грузинского бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Прошедшие несколько недель еще раз подтвердили, что более 90% денег, выделенных для НПО, служат укреплению агентуры в Грузии. Выяснилось, что большая часть тех денег, которые якобы должны были быть потрачены на сельское хозяйство, заботу о лицах с ограниченными возможностями, не были потрачены зря. Все НПО сразу же, когда им понадобилось, вывели на митинги и противопоставили национальным интересам", - сказал Каладзе на митинге в поддержку инициатив правящей партии, в том числе принятия закона об иноагентах.

Отметим, что в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели правящая партия проводит митинг в поддержку своих инициатив.

Десятки тысяч людей заполонили проспект. К митингующим уже обратились премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава партии, экс-премьер Ираклий Гарибашвили, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, а также спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tbilisi meri: QHT-lər üçün ayrılan xarici pullar kəşfiyyat şəbəkələrinə xərclənir

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi