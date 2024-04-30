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Папикян обсудил с французским сенатором вопросы военного сотрудничества

Папикян обсудил с французским сенатором вопросы военного сотрудничества Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с членом комиссий Сената Франции по внешним отношениям, обороне, вооруженным силам и европейским делам Ронана Ле Глойо проводимые в ВС страны реформы.
В регионе
30 апреля 2024 г. 12:13
Папикян обсудил с французским сенатором вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с членом комиссий Сената Франции по внешним отношениям, обороне, вооруженным силам и европейским делам Ронана Ле Глойо проводимые в ВС страны реформы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Они обсудили двусторонние отношения между Арменией и Францией в оборонной сфере, вопросы, касающиеся сотрудничества Еревана с Евросоюзом.

Напомним, что 23 февраля в рамках визита министра ВС Франции Себастьена Лекорню в Армению были подписаны документы о развитии военно-технического сотрудничества между Ереваном и Парижем.

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Версия на английском языке Papikyan mulls issues of military co-op with French senator
Версия на азербайджанском языке Suren Papikyan fransalı senatorla hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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