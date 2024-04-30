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Задержан экс-глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев

Задержан экс-глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
В регионе
30 апреля 2024 г. 08:41
Задержан экс-глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев

В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Казинформ" со ссылкой на источники.

Экс-глава казахстанского МВД задержан в рамках уголовного дела, заведенного в отношении его по статье превышение должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года.

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре республики.

"29 апреля т.г. за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-Министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

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