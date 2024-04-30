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Гендиректор Еврокомиссии по расширению находится с визитом в Ереване

Гендиректор Еврокомиссии по расширению находится с визитом в Ереване Генеральный директор Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман сегодня прибыл в Ереван.
В регионе
30 апреля 2024 г. 13:24
Гендиректор Еврокомиссии по расширению находится с визитом в Ереване

Генеральный директор Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман сегодня прибыл в Ереван.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Это важный визит после встречи ЕС-США-Армения, которая состоялась 5 апреля (Брюссель - ред.). Рассчитываю в ходе встречи с рядом представителей Армении обсудить приоритеты более тесного сотрудничества страны с Евросоюзом", - отметил он.

Он также отметил, что уже провел встречу с представителями гражданского общества, и обсудил процесс реализации демократических и социально-экономических реформ в стране.

Ранее сообщалось о том, что в ходе визита он встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также с членами правительства, в том числе с вице-премьерами Мгером Григоряном и Тиграном Хачатряном

Далее он посетит Грузию и Азербайджан. Его турне по странам Южного Кавказа продлится до 4 мая.

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