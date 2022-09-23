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В ходе массовых протестов в Иране погибли 36 человек

В ходе массовых протестов в Иране погибли 36 человек По меньшей мере 36 человек были убиты в ходе разгона в Иране массовых протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини.
В регионе
23 сентября 2022 г. 16:14
В ходе массовых протестов в Иране погибли 36 человек

По меньшей мере 36 человек были убиты в ходе разгона в Иране массовых протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини.

Об этом передает Report со ссылкой на AFP.

Власти страны не разглашают точное число жертв. Но гостелевидение заявило, что на данный момент число погибших может достигать 26 человек.

Амини была задержана 13 сентября патрулем "Гашт-э Эршад" (официальное название местной полиции нравов) из-за неправильно надетого хиджаба. Она скончалась в больнице 16 сентября.

Президент Ирана Ибрахим Раиси сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, что в связи со смертью Амини будет проведено расследование.

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Версия на английском языке Over 30 people killed during mass protests in Iran

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