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В грузинском парламенте среди депутатов возник спор - ФОТО

В грузинском парламенте среди депутатов возник спор

На заседании бюро грузинского парламента между депутатами возник спор.  

Как сообщает местное бюро Report, между депутатом от партии "Единое национальное движения" Романом Гоциридзе и членом парламентского большинства Акакием Зоидзе возник спор. 

Во время спора члены парламента высказали в адрес друг друга оскорбительные выражения. 

Председатель парламента Арчил Талаквадзе потребовал, чтобы Роман Гоциридзе покинул зал заседаний. Однако, вскоре спор утих и заседание продолжилось. 

На заседании бюро рассматривается обращение, представленное Генпрокуратурой по поводу ареста депутата Ника Мелия. 

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