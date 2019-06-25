В грузинском парламенте среди депутатов возник спор - ФОТО

На заседании бюро грузинского парламента между депутатами возник спор.
Как сообщает местное бюро Report, между депутатом от партии "Единое национальное движения" Романом Гоциридзе и членом парламентского большинства Акакием Зоидзе возник спор.
Во время спора члены парламента высказали в адрес друг друга оскорбительные выражения.
Председатель парламента Арчил Талаквадзе потребовал, чтобы Роман Гоциридзе покинул зал заседаний. Однако, вскоре спор утих и заседание продолжилось.
На заседании бюро рассматривается обращение, представленное Генпрокуратурой по поводу ареста депутата Ника Мелия.
Cəmilə BabayevaАвтор новости