В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 128 человек, 3 045 выздоровел, 39 пациентов умерли.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 111 818, 92 215 человек вылечились, 1 051 человек скончались.
В настоящее время на карантине находятся 2 102, на стационарном контроле - 6 192 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 739 бессимптомных больных.