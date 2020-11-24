О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса

В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса В настоящее время на карантине находятся 2 102, на стационарном контроле - 6 192 человек
В регионе
24 ноября 2020 г. 11:15
В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 128 человек, 3 045 выздоровел, 39 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 111 818, 92 215 человек вылечились, 1 051 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 102, на стационарном контроле - 6 192 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 739 бессимптомных больных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ötən sutkada koronavirusa 3 128 nəfər yoluxub, 39 pasiyent vəfat edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi