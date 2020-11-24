В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса

В Грузии за прошедшие сутки 39 человек умерли от коронавируса

В настоящее время на карантине находятся 2 102, на стационарном контроле - 6 192 человек

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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 128 человек, 3 045 выздоровел, 39 пациентов умерли. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии. Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 111 818, 92 215 человек вылечились, 1 051 человек скончались. В настоящее время на карантине находятся 2 102, на стационарном контроле - 6 192 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 739 бессимптомных больных. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ötən sutkada koronavirusa 3 128 nəfər yoluxub, 39 pasiyent vəfat edib