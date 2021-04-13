В Грузии вновь резко выросло суточное заражение коронавирусом

Минувшим днем суточное заражение составило 359

За последние сутки в Грузии коронавирус был диагностирован еще у 1 374 человек, 422 получили лечение и выздоровели, 11 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

В настоящее время число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 290 129, из них 278 251 человек выздоровел, 3 894 – умерли.

Количество проведенных за последние 24 часа тестов составило 37 524.

Минувшим днем суточное заражение составило 359.