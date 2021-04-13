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В Грузии вновь резко выросло суточное заражение коронавирусом

В Грузии вновь резко выросло суточное заражение коронавирусом Минувшим днем суточное заражение составило 359
В регионе
13 апреля 2021 г. 11:16
В Грузии вновь резко выросло суточное заражение коронавирусом
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За последние сутки в Грузии коронавирус был диагностирован еще у 1 374 человек, 422 получили лечение и выздоровели, 11 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

В настоящее время число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 290 129, из них 278 251 человек выздоровел, 3 894 – умерли.

Количество проведенных за последние 24 часа тестов составило 37 524.

Минувшим днем суточное заражение составило 359.

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Версия на английском языке Georgia's daily COVID incidence rises sharply
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa sutkalıq yoluxma sayı yenidən kəskin artıb 

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