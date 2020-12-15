В Грузии срок введения ограничений могут продлить на 6 месяцев

Срок полномочий правительства Грузии по введению ограничений без объявления чрезвычайного положения в период пандемии коронавируса может быть увеличен на 6 месяцев.

Срок полномочий правительства Грузии по введению ограничений без объявления чрезвычайного положения в период пандемии коронавируса может быть увеличен на 6 месяцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим подготовлена законодательная инициатива.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Димитри Хундадзе заявил, что поправки в закон "Об общественном здравоохранении" позволят государству избежать ущерба, причиненного коронавирусом: "Мы надеемся, что в будущем не будет необходимости продлевать срок действия поправок. Ожидается, что в течение 6 месяцев вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии".

Отметим, что внесенными в июле этого года поправками к названному закону правительство Грузии уполномочено до 1 января 2021 года осуществлять ограничительные меры на территории страны без введения чрезвычайного положения.