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В Грузии срок введения ограничений могут продлить на 6 месяцев

В Грузии срок введения ограничений могут продлить на 6 месяцев Срок полномочий правительства Грузии по введению ограничений без объявления чрезвычайного положения в период пандемии коронавируса может быть увеличен на 6 месяцев.
В регионе
15 декабря 2020 г. 17:21
В Грузии срок введения ограничений могут продлить на 6 месяцев

Срок полномочий правительства Грузии по введению ограничений без объявления чрезвычайного положения в период пандемии коронавируса может быть увеличен на 6 месяцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим подготовлена законодательная инициатива.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению Димитри Хундадзе заявил, что поправки в закон "Об общественном здравоохранении" позволят государству избежать ущерба, причиненного коронавирусом: "Мы надеемся, что в будущем не будет необходимости продлевать срок действия поправок. Ожидается, что в течение 6 месяцев вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии".

Отметим, что внесенными в июле этого года поправками к названному закону правительство Грузии уполномочено до 1 января 2021 года осуществлять ограничительные меры на территории страны без введения чрезвычайного положения.

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Версия на английском языке Georgia may extend restrictions for six months
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda məhdudiyyətlərin tətbiqi müddəti 6 ay uzadıla bilər

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