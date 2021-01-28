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В Грузии создано новое министерство

В Грузии создано новое министерство "В структуре правительства Грузии внесены некоторые изменения"
В регионе
28 января 2021 г. 11:54
В Грузии создано новое министерство

"В структуре правительства Грузии внесены некоторые изменения".

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, Министерство образования будет создано как отдельная государственная структура, а культура, спорт и молодежное направление будут объединены в одно ведомство.

Премьер-министр отметил, что технические вопросы по разделению министерств уже завершены.

Отметим, что до сих пор в Грузии функционировало Министерство образования, науки, культуры и спорта.

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