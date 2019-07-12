В Грузии сильный град нанес ущерб хозяйствам азербайджанцев

Сильный град в Грузии привел к серьезным последствиям в Марнеули и Болниси - районах компактного проживания азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, частным домам и хозяйствам в нескольких селах названных районов был нанесен урон.

В Марнеули была создана специальная комиссия для устранения последствий природного явления. 300 проживающим в районе семьям были выданы палатки.

Комиссия, которую возглавляет глава ИВ Марнеульского района Заур Даргаллы, определит сумму нанесенного району ущерба.

Руководитель Болнисского района Давид Шеразадашвили посетил села Мамхути, Талавер, Болниси и Земо Болниси, град в которых привел к серьезным последствиям. Он пообещал гражданам, что последствия будут устранены.