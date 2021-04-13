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В Грузии растет число повторных заражений коронавирусом

В Грузии растет число повторных заражений коронавирусом “Из-за мутации коронавируса число повторных случаев заражения в Грузии постепенно увеличивается”.
В регионе
13 апреля 2021 г. 15:07
В Грузии растет число повторных заражений коронавирусом
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“Из-за мутации коронавируса число повторных случаев заражения в Грузии постепенно увеличивается”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он сказал, что эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается: “В стране около 8 тысяч активных больных. С января по сегодняшний день число заражений за сутки не превысило тысячу. Последний показатель вызывает большое беспокойство".

Отметим, что за минувшие сутки в соседней стране выявлено 1 374 новых случая заражения COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa təkrar yoluxmalar artır

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