В Грузии растет число повторных заражений коронавирусом

“Из-за мутации коронавируса число повторных случаев заражения в Грузии постепенно увеличивается”.

“Из-за мутации коронавируса число повторных случаев заражения в Грузии постепенно увеличивается”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он сказал, что эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается: “В стране около 8 тысяч активных больных. С января по сегодняшний день число заражений за сутки не превысило тысячу. Последний показатель вызывает большое беспокойство".

Отметим, что за минувшие сутки в соседней стране выявлено 1 374 новых случая заражения COVID-19.