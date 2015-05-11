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    В Грузии проходят учения с участием военных США

    Специально для учений в Грузию доставлена американская тяжелая военная техника

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Грузино-американские совместные учения Noble Partner начались сегодня  на военном аэродроме и полигоне Вазиани (близ Тбилиси). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны Грузии.

    Учения впервые проходят в Грузии, их целью является повышение готовности грузинских подразделений к участию в силах быстрого реагирования НАТО.

    В  них  примут участие около 600 американских и грузинских военных .

    Специально для учений ранее в Грузию была доставлена американская тяжелая военная техника — 14 боевых машин пехоты "Брэдли", машины по обеспечению логистики, а также предназначенное для учений снаряжение. Учения должны завершиться 25 мая.

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