В Грузии начался второй тур парламентских выборов

Начался второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии.

Начался второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии.

Как передает местное бюро Report, он состоится в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

Право голоса имеют 2 140 210 избирателей. Сделать свой выбор они смогут в 1 923 участках и 80 специальных участках, созданных в карантинных зонах.

Кроме того, в Кутаиси проходит второй тур досрочных выборов мэра.

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 9 521 представитель избирательных субъектов, 47 345 наблюдателей от 132 местных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций. Освещать процесс будут 5 964 представителя из 118 СМИ.