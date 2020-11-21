О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии начался второй тур парламентских выборов

В Грузии начался второй тур парламентских выборов Начался второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии.
В регионе
21 ноября 2020 г. 08:27
В Грузии начался второй тур парламентских выборов

Начался второй тур выборов в однопалатный парламент Грузии.

Как передает местное бюро Report, он состоится в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

Право голоса имеют 2 140 210 избирателей. Сделать свой выбор они смогут в 1 923 участках и 80 специальных участках, созданных в карантинных зонах.

Кроме того, в Кутаиси проходит второй тур досрочных выборов мэра.

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 9 521 представитель избирательных субъектов, 47 345 наблюдателей от 132 местных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций. Освещать процесс будут 5 964 представителя из 118 СМИ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilir

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
20 ноября 2020 г. 15:54
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
20 ноября 2020 г. 14:26
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом потерпевшей поражение страны
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"
20 ноября 2020 г. 13:05
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
20 ноября 2020 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
20 ноября 2020 г. 11:38
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi