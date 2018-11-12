В Грузии может быть принят закон о люстрации

Тбилиси. 12 ноября. REPORT.AZ/ Член парламентского большинства Грузии Леван Коберидзе готовится выступить в законодательном органе с инициативой о законопроекте о люстрации.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

Л.Коберидзе призвал коллег депутатов поддержать проект закона: "Закон о люстрации! Срочно! Я планирую выступить в парламенте с инициативой закона о люстрации, чтобы полностью попрощаться с советским прошлым в политической жизни Грузии, называть все своими именами, для построения будущими поколениями еще лучшей Грузии, и чтобы страна шла по пути прогресса. Призываю своих коллег депутатов присоединиться ко мне и вместе предпринять этот шаг".

Отметим, что кандидатура в президенты Грузии дипломата советского МИДа Григола Вашадзе вызвала определенные недовольства в обществе. Недавно в интервью Deutsche Welle Г.Вашадзе заявил, что он гордится тем, что был советским дипломатом.