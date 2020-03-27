​В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 80

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 81 человек, выздоровевших - 13.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 81, среди них выздоровели - 13, в режиме карантина - 4 427, под наблюдением - 257", - сообщается на сайте.

Отметим, что всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.