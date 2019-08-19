В Грузии армянские пограничники украли 12 голов скота у азербайджанского фермера

В селе Гачаган, расположенном в Марнеульском районе Грузии на границе с Арменией, у жителя села Афлатуна Алиева украдено 12 голов крупного рогатого скота.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил член Марнеульского муниципалитета, представитель партии "Единого националистического движении" Азад Керимов.

По его словам, инцидент произошел 4 дня назад: "Жители села и полиция 4 дня ищут пропавший скот. Однако пока безрезультатно. В связи с инцидентом направлено обращение к руководству Марнеульского района".

А.Керимов сказал, что фермер утверждает, что скот был украден армянскими пограничниками: "Аналогичный инцидент имел место в прошлом году. Армянские пограничники украли 15 голов крупного рогатого скота, принадлежащего азербайджанцу. После вмешательства МВД Грузии спустя 12-13 дней 14 голов скотины были возвращены".

Член муниципалитета отметил, что имеющий долги А.Алиев надеется, что большая часть украденного скота будет возвращена.

А.Керимов добавил, что в Грузии на границе с Арменией такие инциденты часто происходят в селах, населенных азербайджанцами: "Несколько месяцев назад армянские пограничники украли лошадь и несколько голов скота. В результате сельским жителям нанесен большой урон".