В Ереване проходит акция протеста у представительства Евросоюза

В Ереване группа протестующих проводит акцию у представительства Евросоюза, требуя от европейских дипломатов обратить внимание на политические притеснения оппозиционных активистов и блогеров, в том числе авторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Ваз

В Ереване группа протестующих проводит акцию у представительства Евросоюза, требуя от европейских дипломатов обратить внимание на политические притеснения оппозиционных активистов и блогеров, в том числе авторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, находящихся под арестом по обвинению в хулиганстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в ходе мероприятия юрист Арсен Бабаян.

"Как мы понимаем, действующая власть прислушивается только к мнению европейцев. Вот и решили прийти сюда и призвать их отреагировать, доказать, что они верны собственным убеждениям и принципам, и, в конце концов, дадут понять властям, что происходящее сегодня в отношении Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна, – не что иное, как политическое преследование. Евросоюз должен открыть глаза на происходящее, хотя сомневаюсь, что эти глаза были закрыты", – сказал Бабаян.

Он отметил, что ЕС в прошлом неоднократно делал политические заявления по тем или иным сюжетам. "Сегодня есть необходимость, чтобы ЕС отреагировал вновь, а демонстранты собрались, чтобы показать иностранным дипломатам, что происходит в Армении", - сказал он.

Отметим, что оппозиционные блогеры были арестованы в конце марта после того, как в эфире подкаста прозвучали ругательства в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.