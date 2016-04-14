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    В Дагестане в перестрелке с силовиками уничтожен боевик

    Личность нападавшего установлена, он находился в федеральном розыске

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Боевик ликвидирован в перестрелке с силовиками в дагестанском селении Согратль в ночь на четверг. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

    "Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для досмотра документов, находившийся в машине мужчина открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был ликвидирован", —заявил источник.

    Он отметил, что личность нападавшего предварительно установлена. По данным источника, он был членом местной бандгруппы и находился в федеральном розыске.

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