В Дагестане в перестрелке с силовиками уничтожен боевик

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Боевик ликвидирован в перестрелке с силовиками в дагестанском селении Согратль в ночь на четверг. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для досмотра документов, находившийся в машине мужчина открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был ликвидирован", —заявил источник.

Он отметил, что личность нападавшего предварительно установлена. По данным источника, он был членом местной бандгруппы и находился в федеральном розыске.