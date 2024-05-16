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В беспорядках на митинге в Тбилиси задержаны два человека

В беспорядках на митинге в Тбилиси задержаны два человека Полиция задержала еще двух человек по обвинению в беспорядках на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 14 мая. Им предъявило обвинение по ст. 187, ч. 2 Уголовного кодекса Грузии (групповое нанесение ущерба объекту).
В регионе
16 мая 2024 г. 12:05
В беспорядках на митинге в Тбилиси задержаны два человека

Полиция задержала еще двух человек по обвинению в беспорядках на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 14 мая. Им предъявило обвинение по ст. 187, ч. 2 Уголовного кодекса Грузии (групповое нанесение ущерба объекту).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Им грозит лишение свободы на срок до одного года. Одному из задержанных 18 лет. Другому – 23 года, в прошлом он был судим.

В ведомстве утверждают, что во время митинга они целенаправленно повредили металлические ограждения, установленные у центрального входа в парламент Грузии.

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Версия на английском языке 2 detained at rally in Tbilisi

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