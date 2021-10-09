В Батуми обрушился жилой дом, из-под завалов извлекли тело женщины

Часть жилого корпуса обрушилась в центре грузинского Батуми, есть пострадавшие.

Грузинские спасатели извлекли тело пожилой женщины из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Батуми.

Как передает местное бюро Report, женщина оказалась первой найденной жертвой обрушения.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов живыми нескольких человек, в том числе ребенка. Спасательные работы продолжаются.

23:31

Еще один человек был спасен из-под завалов обрушившейся части здания в Батуми.

Как передает местное бюро Report, поисково-спасательные работы продолжаются 11 часов.

Отметим, что пока из-под завалов спасены 5 человек. Одна из них - молодая женщина госпитализирована и находится в критическом состоянии.

15:10

Из-под завалов обрушившейся части здания в Батуми извлекли 4 человек, в том числе двоих детей.

Как сообщает грузинское бюро Report, пострадавших доставили в больницу.

Сообщается, что под завалами остаются около 20 человек.

По данным мэрии Батуми, в обрушившейся части здания проживали 15 семей.

12:28

Часть жилого корпуса обрушилась в центре грузинского Батуми, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает местное агентство "Батумелеби".

"На улице 26 Мая в Батуми обрушился один подъезд пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. На месте мобилизована спецтехника и работают бригады спасателей и скорой помощи. Правоохранители окружили местность специальной лентой", - сообщает агентство.