О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении жители некоторых сел бойкотировали выборы в органы местного самоуправления

В Армении жители некоторых сел бойкотировали выборы в органы местного самоуправления Жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления, тем самым выразив протест против укрупнения общин.
В регионе
6 декабря 2021 г. 05:17
В Армении жители некоторых сел бойкотировали выборы в органы местного самоуправления

Жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления, тем самым выразив протест против укрупнения общин.

Как передает Report со ссылкой Sputnik Армения, об этом сообщил и.о. главы села Цовагюх Ваграм Геворкян.

"Так решили люди. Мы изначально говорили, что выступаем против укрупнения общин, особенно в таком формате. Наша община не сможет развиваться в составе другой", - отметил Геворкян.

В свою очередь и.о. руководителя села Семеновка Давид Мнацаканян сказал, что местные жители не приняли участие в голосовании по той же причине.

"Мы против укрупнения, а если и присоединяться, то только к селу Цовагюх. Но нас не услышали, и жители таким вот способом выразили свой протест", - пояснил Мнацаканян.

По данным ЦИК, в Цовагюхе зарегистрировано 2 927 избирателей, а в Семеновке – 195.

В рамках процесса укрупнения общин оба села должны быть включены в состав укрупненной общины Севан.

Отметим, что 5 декабря в 36 общинах, находящихся в 9 областях Армении, прошли выборы в органы местного самоуправления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın bəzi kəndlərində bircə seçici belə, seçkilərdə iştirak etməyib

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi