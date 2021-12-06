В Армении жители некоторых сел бойкотировали выборы в органы местного самоуправления

Жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления, тем самым выразив протест против укрупнения общин.

Жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления, тем самым выразив протест против укрупнения общин.

Как передает Report со ссылкой Sputnik Армения, об этом сообщил и.о. главы села Цовагюх Ваграм Геворкян.

"Так решили люди. Мы изначально говорили, что выступаем против укрупнения общин, особенно в таком формате. Наша община не сможет развиваться в составе другой", - отметил Геворкян.

В свою очередь и.о. руководителя села Семеновка Давид Мнацаканян сказал, что местные жители не приняли участие в голосовании по той же причине.

"Мы против укрупнения, а если и присоединяться, то только к селу Цовагюх. Но нас не услышали, и жители таким вот способом выразили свой протест", - пояснил Мнацаканян.

По данным ЦИК, в Цовагюхе зарегистрировано 2 927 избирателей, а в Семеновке – 195.

В рамках процесса укрупнения общин оба села должны быть включены в состав укрупненной общины Севан.

Отметим, что 5 декабря в 36 общинах, находящихся в 9 областях Армении, прошли выборы в органы местного самоуправления.