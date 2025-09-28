В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар
В регионе
- 28 сентября, 2025
- 11:58
Полиция Армении задержала второго подозреваемого по делу об убийстве главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Валоди Григоряна.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.
"Задержан второй подозреваемый. Найдено также оружие, с помощью которого было совершено преступление", - сказал он, уточнив, что задержанный признал свою вину.
Первый подозреваемый по делу об убийстве Паракара был задержан 26 сентября. Подозреваемый в убийстве - брат 29-летнего Григора Оганяна, двоюродного брата бывшего лидера общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале.
Последние новости
12:39
В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадковЭкология
12:37
Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракетДругие страны
12:24
Азербайджанский пловец выиграл серебро на III Играх СНГИндивидуальные
12:11
Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГИндивидуальные
11:59
Фото
В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятийВнутренняя политика
11:58
В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины ПаракарВ регионе
11:52
АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозкиИнфраструктура
11:39
Фото
Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГИндивидуальные
11:32