В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

Полиция Армении задержала второго подозреваемого по делу об убийстве главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Валоди Григоряна.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

"Задержан второй подозреваемый. Найдено также оружие, с помощью которого было совершено преступление", - сказал он, уточнив, что задержанный признал свою вину.

Первый подозреваемый по делу об убийстве Паракара был задержан 26 сентября. Подозреваемый в убийстве - брат 29-летнего Григора Оганяна, двоюродного брата бывшего лидера общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале.