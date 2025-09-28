Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 11:58
    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    Полиция Армении задержала второго подозреваемого по делу об убийстве главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Валоди Григоряна.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

    "Задержан второй подозреваемый. Найдено также оружие, с помощью которого было совершено преступление", - сказал он, уточнив, что задержанный признал свою вину.

    Первый подозреваемый по делу об убийстве Паракара был задержан 26 сентября. Подозреваемый в убийстве - брат 29-летнего Григора Оганяна, двоюродного брата бывшего лидера общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале.

    Армения глава общины убийство подозреваемый
    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıb

    Последние новости

    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    12:24

    Азербайджанский пловец выиграл серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    12:11

    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:59
    Фото

    В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

    Внутренняя политика
    11:58

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    11:52

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    11:39
    Фото

    Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:32

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей