Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины Паракара

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 15:34
    В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины Паракара

    В Армении полиция задержала подозреваемого в убийстве оппозиционного деятеля, главы общины Паракар Володи Григоряна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Подозреваемый в убийстве - брат 29-летнего Григора Оганяна, двоюродного брата бывшего лидера общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале.

    Последнего сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его собственном доме.

    Отметим, что глава и оперуполномоченный Главного управления угрозыска полиции Армении Карен Абрамян были убиты на месте.

    Сегодня руководитель армавирского управления Следственного комитета (СК) Армении Грачья Казарян освобожден от занимаемой должности, а затем начальник областного управления уголовной полиции полковник Артур Бдоян. Это связывают с тем, что СК не представлял никаких официальных версий по поводу убийства.

    Армения глава общины община Паракар Следственный комитет
    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей