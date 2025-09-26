В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины Паракара

В Армении полиция задержала подозреваемого в убийстве оппозиционного деятеля, главы общины Паракар Володи Григоряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Подозреваемый в убийстве - брат 29-летнего Григора Оганяна, двоюродного брата бывшего лидера общины Мгера Ахтояна, убитого в феврале.

Последнего сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его собственном доме.

Отметим, что глава и оперуполномоченный Главного управления угрозыска полиции Армении Карен Абрамян были убиты на месте.

Сегодня руководитель армавирского управления Следственного комитета (СК) Армении Грачья Казарян освобожден от занимаемой должности, а затем начальник областного управления уголовной полиции полковник Артур Бдоян. Это связывают с тем, что СК не представлял никаких официальных версий по поводу убийства.