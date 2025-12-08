Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Зеленский сегодня получит полную информацию о переговорах с США

    Другие
    • 08 декабря, 2025
    • 12:07
    Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет проинформирован о диалоге своей команды с представителями США и получит все документы, связанные с мирным планом.

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь cовета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

    "Несколько дней мы работали вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Первостепенной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию о их разговоре в Москве и все черновики актуальных предложений, чтобы обсудить их детально с президентом Украины", - написал Умеров.

    Он также отметил, что вместе со всеми партнерами необходимо сделать все для достойного завершения войны.

    Напомним, что украинская делегация 5 декабря снова встретился с представителями США по поводу мирного плана.

