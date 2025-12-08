Зеленский сегодня получит полную информацию о переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет проинформирован о диалоге своей команды с представителями США и получит все документы, связанные с мирным планом.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь cовета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

"Несколько дней мы работали вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Первостепенной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию о их разговоре в Москве и все черновики актуальных предложений, чтобы обсудить их детально с президентом Украины", - написал Умеров.

Он также отметил, что вместе со всеми партнерами необходимо сделать все для достойного завершения войны.

Напомним, что украинская делегация 5 декабря снова встретился с представителями США по поводу мирного плана.