Байрамов и Арагчи обсудили транспортные проекты в регионе -ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Ирана Аббас Арагчи провели встречи в формате "один на один" и в расширенном составе.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую повестку и перспективы сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения.

Министры подчеркнули, что существующие институциональные механизмы - от политических консультаций до работы Совместной межгосударственной комиссии и широкого договорно-правового пакета - формируют прочную архитектуру устойчивых и ориентированных на будущее двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено развитию экономико-торгового партнерства, включая логистику и транспорт. В частности, обсуждались возможности расширения сотрудничества в рамках МТК "Север – Юг", а также проекты, связывающие Восточно-Зангезурский экономический район и Нахчыванскую АР.

Кроме того, затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия - увеличение количества авиарейсов между Баку и Тегераном/Тебризом, сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций, таких как ООН, Движение неприсоединения и ОИС, обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ход восстановления освобожденных территорий.

