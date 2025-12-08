Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрамов и Арагчи обсудили транспортные проекты в регионе -ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:56
    Байрамов и Арагчи обсудили транспортные проекты в регионе -ОБНОВЛЕНО

    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Ирана Аббас Арагчи провели встречи в формате "один на один" и в расширенном составе.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую повестку и перспективы сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения.

    Министры подчеркнули, что существующие институциональные механизмы - от политических консультаций до работы Совместной межгосударственной комиссии и широкого договорно-правового пакета - формируют прочную архитектуру устойчивых и ориентированных на будущее двусторонних отношений.

    Особое внимание было уделено развитию экономико-торгового партнерства, включая логистику и транспорт. В частности, обсуждались возможности расширения сотрудничества в рамках МТК "Север – Юг", а также проекты, связывающие Восточно-Зангезурский экономический район и Нахчыванскую АР.

    Кроме того, затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия - увеличение количества авиарейсов между Баку и Тегераном/Тебризом, сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций, таких как ООН, Движение неприсоединения и ОИС, обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ход восстановления освобожденных территорий.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Арагчи, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, далее началась двусторонняя встреча.

