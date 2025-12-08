Гафарова: Слова президента об азербайджанском языке возложили на научное сообщество новые задачи
- 08 декабря, 2025
- 11:57
Заявления президента Ильхама Алиева об азербайджанском языке, озвученные в ходе заседания в НАНА, возложили на научное сообщество новые задачи.
Как передает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, выступая на открытии конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы", проходящей в парламенте.
По словам спикера, целью мероприятия является формирование общих подходов научной общественности и интеллигенции в сфере защиты и развития азербайджанского языка. "Сохранение языка и его интеграция в современные технологии - один из ключевых приоритетов государственной стратегии", - подчеркнула она.
Гафарова отметила, что обращение президента касается всей страны и является важным национальным вопросом. "Наш язык развивается, однако глобальные процессы ставят перед нами новые задачи. Сегодня особенно актуальна системная работа, направленная на сохранение чистоты языка и обновление терминологии на научной основе", - сказала она.
Спикер также обозначила ряд приоритетов нового этапа языковой политики:
- внедрение современных методов и технологий в образовательный процесс;
- укрепление норм литературного языка в медиа;
- расширение присутствия азербайджанского языка в мировой научной и культурной среде;
- интеграция языка в системы искусственного интеллекта и новые цифровые платформы.