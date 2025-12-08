Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гафарова: Слова президента об азербайджанском языке возложили на научное сообщество новые задачи

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 11:57
    Заявления президента Ильхама Алиева об азербайджанском языке, озвученные в ходе заседания в НАНА, возложили на научное сообщество новые задачи.

    Как передает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, выступая на открытии конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы", проходящей в парламенте.

    По словам спикера, целью мероприятия является формирование общих подходов научной общественности и интеллигенции в сфере защиты и развития азербайджанского языка. "Сохранение языка и его интеграция в современные технологии - один из ключевых приоритетов государственной стратегии", - подчеркнула она.

    Гафарова отметила, что обращение президента касается всей страны и является важным национальным вопросом. "Наш язык развивается, однако глобальные процессы ставят перед нами новые задачи. Сегодня особенно актуальна системная работа, направленная на сохранение чистоты языка и обновление терминологии на научной основе", - сказала она.

    Спикер также обозначила ряд приоритетов нового этапа языковой политики:

    - внедрение современных методов и технологий в образовательный процесс;

    - укрепление норм литературного языка в медиа;

    - расширение присутствия азербайджанского языка в мировой научной и культурной среде;

    - интеграция языка в системы искусственного интеллекта и новые цифровые платформы.

