    Глава уголовного розыска Армавира снят с должности из-за убийства в Паракаре

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 14:03
    Глава уголовного розыска Армавира снят с должности из-за убийства в Паракаре

    Еще один высокопоставленный силовик в Армении снят с должности на фоне убийства руководителя общины Паракар Володи Григоряна. Вслед за главой управления СК по Армавирской области в отставку отправлен и начальник областного управления уголовной полиции полковник Артур Бдоян.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД.

    Увольнения последовали вслед за громким убийством главы общины и его друга, оперативника уголовного розыска Карена Абрамяна, еще один человек находится в больнице.

    Преступник все еще не найден, а СК пока не представил официальных версий по поводу случившегося. Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван, входящем в состав укрупненной общины Паракар. По данным СМИ, преступление может быть связано с вендеттой.

