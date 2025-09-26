İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 14:33
    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbəri Volodya Qriqoryanın qətlə yetirilməsi fonunda Armavir vilayətinin Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi polkovnik Artur Bdoyan istefaya göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Buna səbəb icma başçısının və onun dostu, Cinayət Axtarışı İdarəsinin əməkdaşı Karen Abramyanın qətlə yetirilməsidir.

    Cinayətkar hələ də tapılmayıb. Hadisə sentyabrın 23-də gecə saatlarında Merdzavan kəndində baş verib. KİV-in məlumatına görə, cinayət qan davası ilə bağlı ola bilər.

    Ermənistan cinayət istefa
    Глава уголовного розыска Армавира снят с должности из-за убийства в Паракаре

