WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycanın voleybol millilərinin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    • 12 dekabr, 2025
    • 16:32
    Azərbaycanın voleybol millilərinin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycanın kişi və qadınlardan ibarət voleybol millilərinin Avropa Liqasında (CEV Volleyball European League 2026) rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, qrup mərhələsində yığmalarımızın rəqibləri CEV-in mövcud reytinqi əsasında müəyyənləşib.

    Qadınlardan ibarət milli hazırda reytinqdə 27-ci pillədə qərarlaşıb. Buna əsasən komanda İsveç, Estoniya, Şimali Makedoniya, İspaniya, İsrail və İsveçrə ilə qarşılaşacaq.

    Kişilərdən ibarət seçmə isə reytinqdə 38-ci sırada yer alır. Milli Avropa Liqasının qrup mərhələsində Yunanıstan, İsveç, Rumıniya, İspaniya, Portuqaliya və Macarıstan kollektivləri ilə üz-üzə gələcək.

    Reqlamentə əsasən, yarışda 24 qadın və 27 kişi komandası iştirak edir. Turnir cədvəli üzrə ilk 6 komanda (yarımfinal və final oyunlarının ev sahibi əvvəlcədən müəyyən olunacağı halda) və ya ilk 4 yığma növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq.

    Yekunda 1-4 yerləri tutacaq kollektivlər 2028-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatına vəsiqə əldə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, 2018-ci ildən "Qızıl Avropa Liqası" və "Gümüş Avropa Liqası" formatında təşkil olunan yarış növbəti ildən "Avropa Liqası" adı ilə keçiriləcək. Turnir Avropa çempionatına təsnifat xarakteri daşıyır və iştirakçılara reytinq xalları gətirir.

    Voleybol Avropa Liqası qrup mərhələsi rəqiblər

    Son xəbərlər

    16:44

    Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    16:40

    Sabahdan havanın temperaturu 5-7 dərəcə enəcək, bəzi yerlərdə qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:32

    Azərbaycanın voleybol millilərinin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    16:25

    Qəzzada təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    16:19

    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    16:16
    Foto

    "Qaçqınkom"un kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    16:15
    Foto

    Həsənriz kəndinə daha 16 ailə köçürülüb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    16:12

    "Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə barədə danışıqları dayandırıb

    Futbol
    16:09

    Peskov: Putin və Ərdoğan regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti