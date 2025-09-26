Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Начальник армавирского управления СК Армении уволился на фоне убийства главы Паракара

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 12:44
    Руководитель армавирского управления Следственного комитета (СК) Армении Грачья Казарян освобожден от занимаемой должности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение подписал глава СК Артур Погосян.

    Казарян покинул пост на основе собственного заявления. Увольнение последовало вслед за громким убийством в Паракаре – расстреляли главу общины Володю Григоряна и его друга, еще один человек находится в больнице. Преступник все еще не найден, а СК пока не представил официальных версий по поводу случившегося.

    Также сообщается, что в феврале этого года неизвестные напали на дом главы села Мердзаван Мгера Ахтояна. Тогда погиб его 29-летний племянник, а его друг получил ранения. В том вооруженном нападении упоминалось имя брата Володи Григоряна - Пайкара Григоряна.

