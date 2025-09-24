Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    На западе Армении застрелили главу сельской общины

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 01:50
    На западе Армении застрелили главу сельской общины

    В результате стрельбы в селе Мердзаван Армавирской области на западе Армении два человека, включая главу общины, погибли, еще один получил ранения.

    Как передает Report, об этом сообщили в МВД страны.

    Согласно информации, поздно вечером во вторник в ведомство поступил вызов о стрельбе на Ереванском шоссе в упомянутом селе. По предварительным данным, в ходе инцидента два человека погибли, еще один получил ранения.

    Уточняется, что один из убитых - глава общины Валодя Григорян.

    Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

    Армения стрельба погибшие
    Ermənistanın qərbində icma rəhbəri güllələnib

    Последние новости

    02:57
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал австрийскую коллегу об усилиях по миростроительству в регионе

    Внешняя политика
    02:43

    Рубио: Война в Украине перешла на новый этап эскалации

    Другие страны
    02:16
    Фото

    В Нью-Йорке обсуждено азербайджано-швейцарское сотрудничество

    Внешняя политика
    02:01
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства в Нью-Йорке

    Другие
    01:50

    На западе Армении застрелили главу сельской общины

    В регионе
    01:35
    Фото

    Азербайджан и Джибути подписали в Нью-Йорке визовое соглашение

    Внешняя политика
    01:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с финским лидером — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:15
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:13
    Фото

    На проспекте Зии Буниятова восстановили движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей