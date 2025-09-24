На западе Армении застрелили главу сельской общины
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 01:50
В результате стрельбы в селе Мердзаван Армавирской области на западе Армении два человека, включая главу общины, погибли, еще один получил ранения.
Как передает Report, об этом сообщили в МВД страны.
Согласно информации, поздно вечером во вторник в ведомство поступил вызов о стрельбе на Ереванском шоссе в упомянутом селе. По предварительным данным, в ходе инцидента два человека погибли, еще один получил ранения.
Уточняется, что один из убитых - глава общины Валодя Григорян.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
