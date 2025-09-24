Ermənistanın qərbində icma rəhbəri güllələnib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Ermənistanın qərbində yerləşən Armavir vilayətinin Merdzavan kəndində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər, o cümlədən icma rəhbəri həlak olub, daha bir nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, çərşənbə axşamı gecə saatlarında adıçəkilən kənddə atışma baş verməsi barədə çağırış daxil olub. İlkin məlumatlara görə, insidentdə iki nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanıb.

    Dəqiqləşdirilmiş məlumata görə, həlak olanlardan biri icma rəhbəri Valodya Qriqoryandır.

    Polis əməkdaşları hadisənin təfərrüatlarını araşdırır.

    На западе Армении застрелили главу сельской общины

