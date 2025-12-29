Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs ölüb
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 11:17
Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs ölüb.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 19-da baş verən yanğında xəsarət alan Əli Əliquliyev müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:58
Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
11:46
Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən yazı dərc olunubFərdi
11:45
Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava müşahidə olunubEkologiya
11:40
Qazaxıstanda sürücüsüz taksi layihəsi həyata keçiriləcəkRegion
11:38
Foto
BP: İndiyədək "Qərbi Azəri" platformasından 1 milyard bareldən çox neft hasil edilibEnergetika
11:34
Gəncə stadionunun aprel-may ayında "Kəpəz" klubunun ixtiyarına veriləcəyi gözlənilirFutbol
11:32
Foto
Qərbi Azərbaycanın virtual ensiklopedik toplusu təqdim edilibDaxili siyasət
11:31
FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqDaxili siyasət
11:29