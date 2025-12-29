İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs ölüb

    Hadisə
    • 29 dekabr, 2025
    • 11:17
    Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs ölüb

    Bakıda yanğında xəsarət alan şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 19-da baş verən yanğında xəsarət alan Əli Əliquliyev müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xəsarət yanğın Xəstəxana

    Son xəbərlər

    11:58

    Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:46

    Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən yazı dərc olunub

    Fərdi
    11:45

    Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava müşahidə olunub

    Ekologiya
    11:40

    Qazaxıstanda sürücüsüz taksi layihəsi həyata keçiriləcək

    Region
    11:38
    Foto

    BP: İndiyədək "Qərbi Azəri" platformasından 1 milyard bareldən çox neft hasil edilib

    Energetika
    11:34

    Gəncə stadionunun aprel-may ayında "Kəpəz" klubunun ixtiyarına veriləcəyi gözlənilir

    Futbol
    11:32
    Foto

    Qərbi Azərbaycanın virtual ensiklopedik toplusu təqdim edilib

    Daxili siyasət
    11:31

    FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Daxili siyasət
    11:29

    Quş qripi xəstəliyinə qarşı növbəti epizootoloji monitorinq baş tutacaq

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti