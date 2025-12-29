Yasamalda kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 11:09
Yasamalda kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü Asif Bəhmən oğlu Allahverdiyev yaşadığı M.Xiyabani küçəsi ev 13 mənzil 25-dən dərmandan zəhərlənmə ilə xəstəxanaya gətirilib. Həkimlərin səyinə baxmayararaq A. Allahverdiyev ölüb.
Araşdırma aparılır.
