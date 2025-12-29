Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 11:42
    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    В Ясамальском районе Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом.

    Как сообщает Report, 65-летний Асиф Бахман оглу Аллахвердиев, проживающий по улице М.Хиябани, был доставлен в больницу с признаками тяжелого лекарственного отравления.

    Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось.

    По факту проводится расследование.

