На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

В Ясамальском районе Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом.

Как сообщает Report, 65-летний Асиф Бахман оглу Аллахвердиев, проживающий по улице М.Хиябани, был доставлен в больницу с признаками тяжелого лекарственного отравления.

Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.