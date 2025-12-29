На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 11:42
В Ясамальском районе Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом.
Как сообщает Report, 65-летний Асиф Бахман оглу Аллахвердиев, проживающий по улице М.Хиябани, был доставлен в больницу с признаками тяжелого лекарственного отравления.
Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
