    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    • 29 dekabr, 2025
    • 11:14
    Marneulidə iki Azərbaycan vətəndaşı dələduzluq ittihamı ilə saxlanılıb

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Kvemo Kartli Polis İdarəsinin Marneuli Rayon Bölməsinin əməkdaşları dələduzluq ittihamı ilə iki Azərbaycan vətəndaşını saxlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, məlumata görə, 1987-ci il təvəllüdlü A.M. və 1983-cü il təvəllüdlü İ.M. Marneuli bələdiyyəsi ərazisində yaşayan vətəndaşa məxsus qızıl-zinət əşyalarını dələduzluq yolu ilə ələ keçiriblər.

    Aparılan istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində hər iki şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsi üzrə araşdırma aparılır.

    Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 180-ci maddəsinin 1-ci hissəsi ilə təqsirləndirilən şəxsləri 4 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyə bilər.

    İstintaq tədbirləri davam etdirilir.

